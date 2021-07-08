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Беленюк заступився за пляжників, яких не пустили на чемпіонат світу до Росії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 15:16
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Збірна України з пляжного футболу завоювала право виступити на "мундіалі" в Москві, але міністерство вирішило не відправляти команду до РФ
Жан Беленюк у вишиванці
Жан Беленюк у вишиванці / Фото: Instagram

У серпні в столиці Росії пройде світовий форум з пляжного футболу. Нещодавно збірна України успішно пройшла відбіркові змагання і здобула путівку до фінального турніру. Однак чиновники вирішили не їхати на ЧС. Як ми писали Україна бойкотує чемпіонат світу в Москві.

Рішення футбольних функціонерів викликало неоднозначну реакцію. Все ж наші спортсмени в останні роки не раз їздили в Росію на міжнародні турніри. На підтримку команди з пляжного футболу виступив борець і депутат Жан Беленюк, написавши сьогодні пост у Facebook.

Суть звернення призера Олімпійських ігор 2016 до вітчизняних чиновників зводиться до того, щоб виробити чітку позицію ще до початку стартів. Сам чемпіон світу свого часу опинявся в подібній ситуації, коли не поїхав на чемпіонат Європи в Дагестан, тому розуміє почуття колег. У такій ситуації спортсменам краще відразу сказати, що вони не поїдуть в Росію, і дати провести час з рідними і близькими, а потім готуватися до нових змагань.

Згадаймо, що в квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому наш штангіст- чемпіон Дмитро Чумак підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла повністю" і додавши до них фото палаючої Червоній площі.

Тим часом в Токіо оголошено надзвичайний стан: чи буде Олімпіада.

Дивіться, як на Євро зустрічалися українські та македонські вболівальники:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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