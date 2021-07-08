Беленюк заступився за пляжників, яких не пустили на чемпіонат світу до Росії

Збірна України з пляжного футболу завоювала право виступити на "мундіалі" в Москві, але міністерство вирішило не відправляти команду до РФ

Жан Беленюк у вишиванці / Фото: Instagram

У серпні в столиці Росії пройде світовий форум з пляжного футболу. Нещодавно збірна України успішно пройшла відбіркові змагання і здобула путівку до фінального турніру. Однак чиновники вирішили не їхати на ЧС. Як ми писали Україна бойкотує чемпіонат світу в Москві.

Рішення футбольних функціонерів викликало неоднозначну реакцію. Все ж наші спортсмени в останні роки не раз їздили в Росію на міжнародні турніри. На підтримку команди з пляжного футболу виступив борець і депутат Жан Беленюк, написавши сьогодні пост у Facebook.

Суть звернення призера Олімпійських ігор 2016 до вітчизняних чиновників зводиться до того, щоб виробити чітку позицію ще до початку стартів. Сам чемпіон світу свого часу опинявся в подібній ситуації, коли не поїхав на чемпіонат Європи в Дагестан, тому розуміє почуття колег. У такій ситуації спортсменам краще відразу сказати, що вони не поїдуть в Росію, і дати провести час з рідними і близькими, а потім готуватися до нових змагань.

Згадаймо, що в квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому наш штангіст- чемпіон Дмитро Чумак підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла повністю" і додавши до них фото палаючої Червоній площі.

Тим часом в Токіо оголошено надзвичайний стан: чи буде Олімпіада.

Дивіться, як на Євро зустрічалися українські та македонські вболівальники: