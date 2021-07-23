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Украина, объявив бойкот Москве, хочет провести свой ЧМ по пляжному футболу

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 13:23
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Отказавшись ехать на мировое первенство-2021 по пляжному футболу в столицу РФ, Украинская ассоциация теперь попытается провести аналогичный мундиаль на своем песке
Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: УАФ

УАФ создаст рабочую группу для подачи заявки на проведение чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом заявил глава Украинской ассоциации Андрей Павелко, слова которого приводит сайт организации.

О желании заполучить пляжный ЧМ Павелко уведомил вице-президента Всемирной организации пляжного футбола Габино Реналеса, с которым встретился накануне в Киеве. И надеется, что тот поспособствует продвижению нашей заявки в ФИФА.

В качестве основного города чемпионата мира по пляжному футболу рассматривается Одесса. При этом Киев, Днепр и Ивано-Франковск, имеющие определенную инфраструктуру для соревнований по этому виду спорта, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз участников мундиаля.

В каком году ЧМ по пляжному футболу может состояться в Украине, УАФ пока не сообщает.

/ Фото: НОК Украины

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Напомним, ранее в УАФ приняли решение, что сборная Украины по пляжному футболу, несмотря на добытую путевку, не поедет на чемпионат мира-2021, который пройдет в Москве с 21 по 29 августа.

На ЧМ в Москве Украину заменит Швейцария.

Коллаж – "Сегодня"
Коллаж – "Сегодня"

При этом вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук сперва осудил решение УАФ о бойкоте украинской сборной ЧМ в Москве. А затем сделал в корне противоположное заявление, отметив, что "разделяет политическую позицию ассоциации".

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