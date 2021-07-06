Україна бойкотує пляжний ЧС в Москві: реакція Росії

У Держдумі вважають, що Україна "проявила боягузтво" і "підставила своїх же футболістів", не давши їм виступити на головному турнірі в їхній кар'єрі

Колаж - "Сьогодні"

У Держдумі Росії прокоментували інформацію про бойкот Україною чемпіонату світу з пляжного футболу, який відбудеться з 21 по 29 серпня в Москві.

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"Дивовижні події. Рішення заборонити збірній України з пляжного футболу їхати на чемпіонат світу до Москви безпосередньо пов'язане з втручанням політиків у спорт, – вважає депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев, слова якого наводить Чемпіонат. – Україна насамперед покарала своїх гравців – хлопців, які готувалися до цього ЧС. Всі ми розуміємо, як складно вони відбиралися на пляжний мундіаль. Це ключова подія для будь-якого спортсмена, а можливо – навіть найбільш знакова в їхній кар'єрі. Федерація футболу України підставила не тільки своїх футболістів, а й їхніх батьків, тренерів та українських вболівальників. Україна проявила боягузтво"

Збірна України з пляжного футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

"Нехай вони не купують російський газ, але до чого тут спортсмени? Вони не мають стосунку до тих проблем, які є у наших політиків. Це дуже дивна і неспортивна поведінка. Нагадаю, ще недавно в Москві був президент ФІФА, який зустрівся з нашими керівниками. Він зауважив, що підготовка до чемпіонату світу відбувається на найвищому рівні. Та й сам Інфантіно планує приїхати на фінальну частину. Те, що українці не приїдуть – це дуже дивна і політизована подія"

Збірна України з пляжного футболу / Фото: Getty Images

Додамо, що не далі як в квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому український штангіст Дмитро Чумак, ставши чемпіоном, підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград" про те, як згоріла Москва, і додавши до них фото палаючої Красної площі.

У квітні Чумак запалив у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, вже в червні українського штангіста-палія Кремля Дмитра Чумака Міжнародна федерація важкої атлетики відлучила від спорту за допінг, у чому багато хто угледів "помсту Москви".