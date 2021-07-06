У ФІФА швидко знайшли заміну Україні після відмови їхати на ЧС в Росію

У списку учасників чемпіонату світу з пляжного футболу відбулася зміна. Замість України, яка відмовилася їхати в Росію, на турнірі зіграє Швейцарія

Збірна України з пляжного футболу не їде на ЧС в Росію / Фото: УАФ

Збірна Швейцарії замінить команду України на чемпіонаті світу з пляжного футболу, який пройде в Росії з 21 по 29 серпня. Наша команда відмовилася від участі в турнірі через агресію РФ.

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"Національна збірна України з пляжного футболу забезпечила собі кваліфікацію на чемпіонат світу, посівши друге місце на недавньому європейському відбірковому турнірі. Замість України на турнірі виступить Швейцарія, яка стала п'ятою командою за підсумками відбору", – повідомляє офіційний канал Російського футбольного союзу в Telegram.

Додамо, що не далі як в квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому український штангіст Дмитро Чумак, ставши чемпіоном, підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла повністю", і додавши до них фото палаючої Червоній площі.

У квітні Чумак запалив у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, вже в червні українського штангіста-палія Кремля Дмитра Чумака Міжнародна федерація важкої атлетики відлучила від спорту за допінг, у чому багато хто угледів "руку Москви".