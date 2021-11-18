"У суперника України у плей-оф лише одна перевага". Нагорняк оцінив шанси виходу на ЧС-2022

Відомий український тренер Сергій Нагорняк не хоче бачити у плей-оф суперником збірної України команди Італії та Португалії

Збірна України зіграє у плей-оф за вихід на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

В останньому турі групового відбору на мундіаль збірна України обіграла Боснію – 2:0 та пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022. Про подальші перспективи команди Петракова в інтерв'ю Meta-ratings розповів наставник збірної України U-18 Сергій Нагорняк.

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Найголовніше, що збірна України з рахунком 2:0 виграла і пройшла далі. Це найголовніше. Особливо, коли в заключній грі все вирішується і доля путівки до плей-оф залежить не тільки від тебе. Головне, що здобули результат.

Так, були помилки, але зрозуміло, що не без цього. Видно було, особливо у першому таймі, що у напрузі команда. Не все виходило. Але хлопці – молодці. Вони забили перший м'яч і згодом усе стало на свої місця. Що ж до подальшого шляху у кваліфікації, то почекаємо жеребкування. Єдиний мінус у тому, що перший матч гратимемо на виїзді. Звісно, не хотілося б у суперники Італію та Португалію.

Петраков сказав, що не важливо, яким буде суперник, оскільки Україна будь-яку команду обіграє та вийде на мундіаль? Впевненість головного тренера, звісно, впливає на команду. Він вірить у команду. Молодці! Так і треба. Єдина перевага нашого суперника буде в тому, що ми гратимемо в гостях. Не більше того. Все-таки підтримка своїх глядачів дорогого вартує", – поділився своєю думкою Нагорняк.

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Нагадаємо, що відразу після виходу збірної України до плей-оф, наставник команди Олександр Петраков заявив, що "синьо-жовті" вийдуть на ЧС-2022 незалежно, хто потрапить за жеребом.

Однак букмекери з ним не згодні. За їхніми прогнозами, шанси України потрапити до фінальної частини ЧС-2022 – майже примарні.

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Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

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