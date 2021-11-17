Троє українців потрапили до символічної збірної відбору на ЧС-2022

Фахівці Whoscored порахували, що Микола Матвієнко, Едуард Соболь та Олександр Зінченко були найкращими гравцями в нашій команді

Українці у символічній збірній

Завершився відбірковий груповий турнір до чемпіонату світу 2022 року. В останньому турі збірна України обіграла Боснію та вийшла у плей-офф турніру.

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За підсумками кваліфікації статистичний портал Whoscored опублікував символічну збірну групи D. До 11 найкращих потрапили троє українців – Микола Матвієнко, Едуард Соболь і Олександр Зінченко .

У Франції п'ять представників, у Фінляндії – два, у Боснії – один.

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Нагадаємо, що тепер 26 листопада ми дізнаємося суперників по стиковим матчам: Дорога життя та смерті України на ЧС-2022.

На вихід України на чемпіонат світу встановлено коефіцієнт 3.50, на невихід – 1.34. Іншими словами, ймовірність попадання "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється лише у 28 відсотків, а непотрапляння – у 72 відсотки.



