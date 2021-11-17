Прапор Росії у секторі фанатів України: скандал після матчу у Боснії

Стала відома причина заворушень на стадіоні у Зениці перед матчем Боснія та Герцеговина – Україна 0:2, за підсумками якого наша збірна вийшла до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.
У фан-секторі збірної України було вивішено перевернутий прапор Росії, котрий частина боснійських фанів сприйняла як прапор Сербії.
Про це повідомляє Klix.
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Скандальний прапор подіяв як червона ганчірка на бика – на ультрас збірної Боснії та Герцеговини, які спробували прорватися на трибуну українців, але шлях їм перегородила поліція.
Після цього уболівальники Боснії та Герцеговини освистали гімн України, а потім засипали прокльонами українських уболівальників у соцмережах.
Потрібно враховувати, що Боснія та Герцеговина зараз перебуває у передвоєнному становищі.
Член президії Боснії та Герцеговини, екслідер Республіки Сербської Мілорад Додик виступив за створення окремої від Сараєва армії у регіоні боснійських сербів. Це може призвести до війни.
За даними ЗМІ, за Додиком стоїть Володимир Путін.
Тому фанати Боснії та Герцеговини так розлютилися, побачивши прапор, яким їм видався чи то сербським, чи то російським, у секторі фанатів збірної України. Для них зараз обидва ворожі.
Залишається незрозумілим, що він там робив?
Думки боснійців розділилися. Дехто пише, що українці у такий спосіб хотіли підтримати Боснію і перевернули російський прапор, щоб показати, що вони разом із боснійцями проти спільного ворога. Інші вважають, що прапор був сербським, а українці вирішили познущатися з місцевих жителів.
Kurtic: "Українські провокатори! Знаючи, що відбувається в нашій країні і як близько ми до початку військового конфлікту, ви приносите на стадіон цей прапор! Не має значення, чиєї країни він насправді".
Taletovic: "Це точно були не люди з України. Чи ви справді гадаєте, що українці, котрі воюють з Росією, тримають удома прапор цієї країни і возять його на футбол до інших країн? Тхне сербською провокацією, щоб посварити нас з українцями", – наводить слова ще одного боснійського уболівальника Footboom.
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