Прапор Росії у секторі фанатів України: скандал після матчу у Боснії

"Українці воюють з Росією та вивішують її прапор? Тхне провокацією", – що ж робив перевернутий прапор РФ серед українських уболівальників на поєдинку в боснійській Зениці

Скандальний прапор в українському секторі в Боснії / Фото: Reuters, Klix

Стала відома причина заворушень на стадіоні у Зениці перед матчем Боснія та Герцеговина – Україна 0:2, за підсумками якого наша збірна вийшла до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.

У фан-секторі збірної України було вивішено перевернутий прапор Росії, котрий частина боснійських фанів сприйняла як прапор Сербії.

Реклама

Про це повідомляє Klix.

Реклама

Скандальний прапор подіяв як червона ганчірка на бика – на ультрас збірної Боснії та Герцеговини, які спробували прорватися на трибуну українців, але шлях їм перегородила поліція.

Боснійські вболівальники намагалися напасти на українців / Фото: REUTERS

Після цього уболівальники Боснії та Герцеговини освистали гімн України, а потім засипали прокльонами українських уболівальників у соцмережах.

Реклама

Потрібно враховувати, що Боснія та Герцеговина зараз перебуває у передвоєнному становищі.

Член президії Боснії та Герцеговини, екслідер Республіки Сербської Мілорад Додик виступив за створення окремої від Сараєва армії у регіоні боснійських сербів. Це може призвести до війни.

За даними ЗМІ, за Додиком стоїть Володимир Путін.

Тому фанати Боснії та Герцеговини так розлютилися, побачивши прапор, яким їм видався чи то сербським, чи то російським, у секторі фанатів збірної України. Для них зараз обидва ворожі.

Залишається незрозумілим, що він там робив?

Думки боснійців розділилися. Дехто пише, що українці у такий спосіб хотіли підтримати Боснію і перевернули російський прапор, щоб показати, що вони разом із боснійцями проти спільного ворога. Інші вважають, що прапор був сербським, а українці вирішили познущатися з місцевих жителів.

Kurtic: "Українські провокатори! Знаючи, що відбувається в нашій країні і як близько ми до початку військового конфлікту, ви приносите на стадіон цей прапор! Не має значення, чиєї країни він насправді".