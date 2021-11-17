Три украинца попали в символическую сборную отбора на ЧМ-2022

Специалисты Whoscored посчитали, что Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Александр Зинченко были лучшими игроками в нашей команде

Украинцы - в символической сборной

Завершился отборочный групповой турнир к чемпионату мира 2022 года. В последнем туре сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф турнира.

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По итогам квалификации статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную группы D. В число 11 лучших попали трое украинцев – Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Александр Зинченко.

У Франции пять представителей, у Финляндии – два, у Боснии – один.

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Напомним, что теперь 26 ноября мы узнаем соперников по стыковым матчам: Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022.

На выход Украины на чемпионат мира установлен коэффициент 3.50, на невыход – 1.34. Иными словами, вероятность попадания "сине-желтых" на мундиаль оценивается всего в 28 процентов, а непопадания – в 72 процента.



