Роналду? Не проблема! Петраков зробив гучну заяву з приводу плей-оф

Головний тренер збірної України пообіцяв, що наша команда точно потрапить до фінальної частини чемпіонату – хто б не був нашим суперником у плей-оф

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Олександр Петраков, з якого сьогодні мають зняти приставку виконуючого обов'язки головного тренера збірної України переконаний, що наша команда проб'ється на ЧС-2022 у Катарі.

Таку заяву коуч "синьо-жовтих" зробив після гостьової перемоги України над Боснією 2:0 та виходу до плей-оф за потрапляння на мундіаль.

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"Ми не боїмося нікого, це сто відсотків. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, гадаю, ми його обіграємо і поїдемо до Катару", – заявив Олександр Петраков.

ВІДЕО ЗАЯВИ ПЕТРАКОВА

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

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Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія з Кріштіану Роналду, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

Кріштіану Роналду / Фото: UEFA.com