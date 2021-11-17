Прапор на трибуні був російським: українці відібрали його у росіян у Хорватії

З'явилися нові подробиці скандалу на трибуні стадіону у Зениці, де вчора проходив матч Боснія і Герцеговина – Україна у відборі на ЧС-2022

Російський флаг українці вкрали у Хорватії

Перед початком поєдинку боснійські фанати намагалися напасти на українців Але конфлікт погасили поліцейські.

Реклама

Виявляється, їх розлютив триколор – чи то російський, чи то сербський. Насправді це був перевернутий прапор Росії, який частина боснійських фанатів сприйняла як прапор Сербії, з якою у них натягнуті відносини.

Скандальний прапор в українському секторі в Боснії / Фото: Reuters, Klix

"Був триколор із гербом. Спочатку я і сам подумав, що це сербський, але кажуть, на ньому двоголова курка була, а не герб Сербії. Фішка у чому? Кольори обох прапорів – Сербії та Росії – однакові, прямо у зворотному порядку. Це й спровокувало конфлікт", – розповів Футбол 24 один із уболівальників збірної України, який перебував на стадіоні.

Звідки ж у вболівальників збірної України взявся прапор Росії? Навіть самі боснійці не могли це зрозуміти, підозрюючи, що це була провокація.

Реклама

Сумнів розвіяли російські ЗМІ. За інформацією низки місцевих видань, українці відібрали прапор у російських уболівальників у Хорватії, де днем раніше їхня збірна програла та втратила пряму путівку на ЧС-2022.

Раніше ми писали, що УЄФА не дозволить Україні зіграти проти Росії у плей-офф ЧС-2022. Обидві команди не змогли прямо пробитися на мундіаль у Катар.