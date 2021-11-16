Мстилися за Путіна? Боснійські фанати намагалися напасти на українців

Перед початком матчу між збірними Боснії та Герцеговини та України у відборі на ЧС-2022 уболівальники господарів поля намагалися напасти на гостей з України

Боснійські вболівальники намагалися напасти на українців / Фото: REUTERS

Організатори матчу виділили гостям сектор поряд із трибуною активних уболівальників Боснії. Онлайн Боснія – Україна є на нашому сайті.

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Перед початком поєдинку боснійські ультрас намагалися прорватися на трибуну українців, незважаючи на те, що між ними був ще й паркан, але вчасно втрутилася поліція.

Поліцейські у бойовій амуніції вишикувалися в шеренгу, розділивши боснійських та українських фанатів.

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Втім, боснійці знайшли, як уколоти українців, освиставши наш національний гімн перед стартом матчу.

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Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-офф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.