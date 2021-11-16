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Інгулець --
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Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
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Ворскла --
27 листопада 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Путін х**ло заряджає на перемогу: українські вболівальники пройшлися маршем перед матчем збірної

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 листопада, 21:19
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Вболівальники збірної України пройшлися маршем Зеницею, де сьогодні наша національна команда проведе вирішальний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини
Українські вболівальники в Боснії
Українські вболівальники в Боснії

Матч на стадіоні "Біліно Поле" розпочнеться о 21:45. Трансляція Боснія – Україна вже доступна на нашому сайті.

Читайте також: Боснія – Україна: о котрій і де дивитись матч відбору ЧС-2022

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[OLLTV text=Трансляція матчу Боснія – Україна; link=https://cutt.ly/IE55ZMK;]

Місцеві вболівальники проігнорували поєдинок своєї збірної, а ось українці не полінувалися приїхати підтримати національну команду.

Як повідомляє sportsport.ba, приїзд українських уболівальників спочатку взагалі не планувався, але футбольним асоціаціям вдалося домовитись про невелику кількість.

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Отже, до Зениці прибуло близько 200 українських уболівальників. Незадовго до матчу вони пройшлися маршем містом, заряджали національні гасла, співали "Червону руту" і не забули про знаменитий заряд про Путіна.

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Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-оф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.

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