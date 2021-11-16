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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Збірна України нікому не цікава: уболівальники здають квитки на вирішальний матч відбору

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 листопада, 19:45
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Сьогодні ввечері у місті Зениця збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Проте у самій Боснії цей матч ажіотажу не викликав
Боснійські вболівальники здають квитки на матч проти України
Боснійські вболівальники здають квитки на матч проти України / Фото: REUTERS

Поєдинок пройде на стадіоні "Біліно Поле", початок – 21:45. Боснія – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Боснія – Україна: о котрій і де дивитися матч відбору ЧС-2022

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За кілька годин до старту поєдинку на вулицях Зениці пусто – начебто й не намічається ніякого матчу національної команди.

Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba
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Місцеве видання sportsport.ba пише, що поразка від Фінляндії в суботу поклала край усім надіям на вихід у плей-оф, тому у вболівальників Боснії немає ні потреби, ні бажання стежити за дуеллю з Україною.

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Ті, хто купував квитки раніше, або продавали чи здавали їх, або вирішили не йти на матч. Їх навіть не приваблює можливість безкоштовно скласти тест на антиген на коронавірус.

За кілька годин до початку матчу в Зениці жахливо порожньо, атмосфера "мертва", і здається, що найближчим часом нічого не покращиться.

На вулиці можна знайти лише кількох продавців атрибутики, та й ті скаржаться, що продажі сьогодні не йдуть.

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Видання додає, що в таких умовах Боснія намагатиметься показати добрий результат, щоб змити пляму ганьби за поразку Фінляндії і перешкодити українцям вийти у плей-оф.

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