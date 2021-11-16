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Рух --
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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
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Челсі --
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Боснія – Україна: о котрій і де дивитись матч відбору ЧС-2022

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 листопада, 10:16
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Вирішальний для нашої збірної поєдинок у Зениці розпочнеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом. Він буде показаний по ТБ та в інтернеті
Україні треба перемагати Боснію і сподіватися на допомогу Франції
Україні треба перемагати Боснію і сподіватися на допомогу Франції / Фото: Getty Images

Сьогодні визначальний день для збірної України. Їй обов'язково потрібно перемогти на виїзді Боснію та Герцеговину, аби розраховувати на вихід до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022. Онлайн Боснія – Україна доступний на нашому сайті.

Боснія – Україна
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ДЕ ДИВИТИСЯ БОСНІЯ – УКРАЇНА

У прямому ефірі матч збірних Боснії та Герцеговини і України у Зениці у вівторок, 16 листопада, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" та "Футбол 1".

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Нагадаємо, у жовтні Україна та Боснія розійшлися у Львові миром 1:1.

ЯК НАМ ПОТРАПИТИ ДО ПЛЕЙ-ОФ

  • Україні потрібно обов'язково виграти у Боснії та Герцеговини, яка вже втратила шанси пробитися на мундіаль.
  • Також потрібно, щоб фіни в паралельній зустрічі в Гельсінкі програли Франції, яка вже гарантувала собі путівку на ЧС, або зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

Якщо ж Фінляндія обіграє Францію, то Україна точно пролітає повз плей-офф, з яким би рахунком не здолала боснійців.

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Зазначимо, що Боснія втратила шанси потрапити на мундіаль після того, як у суботу на своєму полі програла Фінляндії 1:3

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Після поразки від фінів табір збірної Боснії покинув її травмований лідер Едін Джеко. Якби боснійці зберігали шанси потрапити на ЧС, він міг би зіграти проти України, навіть не цілком здоровим.

Едін Джеко
Едін Джеко / Фото: Getty Images

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Кадрову обойму збірної України Transfermarkt оцінює у 188 млн євро – наша команда більш ніж удвічі дорожча за команду Боснії та Герцеговини (80 млн євро).

БОСНЯ – УКРАЇНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку у Зениці у вівторок, 16 листопада, аналітики букмекерських контор називають Україну. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.81, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії та Герцеговини – 4.65. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків матчу така:

  • Виграш Боснії та Герцеговини – 21%
  • Нічия – 26%
  • Виграш України – 53%
  • Найімовірніший рахунок – 0:1

Тренування українців та боснійців перед грою

ВИХІД ДО ПЛЕЙ-ОФ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

У боротьбі за другий рядок у групі аналітики віддають перевагу Фінляндії. Коефіцієнт на її вихід до плей-оф дорівнює 1.65 (імовірність – 57%), а на вихід до плей-оф збірної України – 2.15 (43%).

Збірна Фінляндії
Збірна Фінляндії / Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше на Євро-2020 також склалася ситуація, коли доля виходу України до 1/8 фіналу залежала від інших матчів. Ми тоді зуміли вийти із групи завдяки шведам – нам було необхідно, щоб скандинави не програли полякам, але шведи навіть виграли 3:2.

Дивіться, як перед Боснією Україна зіграла 1:1 у товарняку з Болгарією

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