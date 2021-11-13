13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Жах для України: фіни обіграли Боснію та майже позбавили нас шансів на плей-оф

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 листопада, 17:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збірна Фінляндії на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 3:1 – цей результат вкрай невигідний для української команди. Тепер нам без допомоги Франції не обійтися
Збірна Фінляндії шаленіє
Збірна Фінляндії шаленіє / Фото: Reuters

У суботу, 13 листопада, Фінляндія у меншості обіграла Боснію та Герцеговину на її полі – 3:1.

Реклама

Тренер боснійців у цьому матчі вирішив зберегти свою зірку Джеко на зустріч з Україною 16 листопада. Але для Боснії вона вже не матиме жодного значення – боснійці достроково втратили шанси на другий рядок у групі та плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Однак неймовірно невигідною виявилася сьогоднішня перемога фінів над боснійцями і для збірної України.

Реклама

Тепер, навіть якщо ми обіграємо немотивовану Боснію 16 листопада на її полі, це не гарантує нам потрапляння до плей-оф. Потрібно буде, щоб у паралельному матчі Фінляндія програла вдома Франції, яка, на той час, найвірогідніше, вже забезпечить собі путівку на ЧС, а отже, гратиме без особливого бажання.

Щоправда, у матчі Фінляндія – Франція нас може влаштувати і нічия 0:0. Тоді нам достатньо буде обіграти Боснію 1:0, враховуючи, що за особистими зустрічами з фінами ми маємо перевагу. Якщо ж нічия у матчі Фінляндія – Франція буде результативною, нам потрібно буде обігрувати боснійців із різницею у два м'ячі.

Словом, увечері 16 листопада нам без допомоги Франції не обійтися. Якщо вона зіллє матч фінам, ми – у прольоті, як би вдало самі не зіграли з Боснією.

Реклама

Боснія та Герцеговина – Фінляндія – 1:3
Голи: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі 73
Нереалізований пенальті: Пуккі (25, Фінляндія, сейв воротаря)
Вилучення: Райтала (37, Фінляндія)

Останні матчі у групі D

13 листопада

  • 21:45 Франція – Казахстан

16 листопада

  • 21:45 Боснія та Герцеговина – Україна
  • 21:45 Фінляндія – Франція

Визначення місць за рівності очок

  • Різниця м'ячів
  • Забиті м'ячі
  • Результати очних зустрічей між відповідними командами: очки, різниця м'ячів, забиті м'ячі; якщо рівність тільки між двома командами – м'ячі на виїзді
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

16 лист

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти