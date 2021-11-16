16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
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Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Як збірній України потрапити до плей-оф: дві умови

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 08:21
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Визначальний день для української національної команди. Маємо обіграти на чужому полі боснійців та сподіватися, що Франція не програє у гостях фінам
Збірна України: "Прорвемося!"
Збірна України: "Прорвемося!" / Фото: УАФ

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні матчі відбіркового турніру ЧС-2022 у групі D. Україна грає на виїзді з Боснією та Герцеговиною, яка вже втратила шанси потрапити на мундіаль.

А наш конкурент у боротьбі за другу сходинку та плей-оф, Фінляндія приймає турнірно немотивовану Францію, яка достроково гарантувала собі перший рядок у групі та пряму путівку на ЧС.

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Вівторок, 16 листопада

  • 21:45 Боснія та Герцеговина – Україна
  • 21:45 Фінляндія – Франція

ДЛЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ ДО ПЛЕЙ-ОФ МАЮТЬ СПРАЦЮВАТИ ДВІ УМОВИ

  • Україні потрібно обов'язково виграти у Боснії та Герцеговини.
  • Також потрібно, щоб фіни програли Франції або зіграли з нею внічию, але якщо зіграють унічию, потрібно, щоб забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

Якщо ж Фінляндія обіграє Францію, то Україна точно пролітає повз плей-оф, з яким би рахунком не обіграла боснійців.

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Без допомоги Франції нам не обійтись
Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

ПРИКЛАДИ

Україна виходить до плей-оф за таких результатів

  • Боснія та Герцеговина – Україна – 0:1
  • Фінляндія – Франція – 0:0

Тоді різниця м'ячів у України та Фінляндії буде по 10:8, і до плей-оф потрапить Україна за особистими матчами з фінами (1:1 та 2:1).

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Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: УАФ

Україна не виходить до плей-офф, якщо...

  • Боснія та Герцеговина – Україна – 0:1
  • Фінляндія – Франція – 1:1

Тоді різниця м'ячів у України буде 10:8, у Фінляндії – 11:9, і за більшою кількістю забитих м'ячів у відборі до плей-оф проходять фіни.

Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: Reuters

Визначення місць за рівності очок

  • Різниця м'ячів
  • Забиті м'ячі
  • Результати очних зустрічей між відповідними командами: очки, різниця м'ячів, забиті м'ячі; якщо рівність лише між двома командами – м'ячі на виїзді
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

Раніше ми писали, що у разі виходу України до плей-оф, нашим суперником за потрапляння на ЧС-2022 може стати Роналду

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