Как сборной Украины попасть в плей-офф: два условия

Во вторник, 16 ноября, состоятся последние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D. Украина играет на выезде с Боснией и Герцеговиной, уже потерявшей шансы попасть на мундиаль.
А наш конкурент в борьбе за второе место и плей-офф, Финляндия, принимает турнирно немотивированную Францию, которая досрочно гарантировала себе первую строчку в группе и прямую путевку на ЧМ.
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Вторник, 16 ноября
- 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
- 21:45 Финляндия – Франция
ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ В ПЛЕЙ-ОФФ ДОЛЖНЫ СРАБОТАТЬ ДВА УСЛОВИЯ
- Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины.
- Также нужно, чтобы финны проиграли Франции или сыграли с ней вничью, но если сыграют вничью, нужно, чтобы забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.
Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни обыграла боснийцев.
ПРИМЕРЫ
Украина выходит в плей-офф при таких результатах
- Босния и Герцеговина – Украина – 0:1
- Финляндия – Франция – 0:0
Тогда разница мячей у Украины и Финляндии будет по 10:8, и в плей-офф пройдет Украина по личным матчам с финнами (1:1 и 2:1).
Украина не выходит в плей-офф, если...
- Босния и Герцеговина – Украина – 0:1
- Финляндия – Франция – 1:1
Тогда разница мячей у Украины будет 10:8, у Финляндии – 11:9, и по большему количеству забитых мячей в отборе в плей-офф проходят финны.
Определение мест при равенстве очков
- Разница мячей
- Забитые мячи
- Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде
- Рейтинг фэйр-плей
- Жребий
Ранее мы писали, что в случае выхода Украины в плей-офф, нашим соперником за попадание на ЧМ-2022 может стать Роналду.