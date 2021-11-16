Как сборной Украины попасть в плей-офф: два условия

Ключевой день для украинской национальной команды. Должны обыграть на чужом поле боснийцев и надеяться, что Франция не проиграет в гостях финнам

Сборная Украины: "Прорвемся!" / Фото: УАФ

Во вторник, 16 ноября, состоятся последние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D. Украина играет на выезде с Боснией и Герцеговиной, уже потерявшей шансы попасть на мундиаль.

А наш конкурент в борьбе за второе место и плей-офф, Финляндия, принимает турнирно немотивированную Францию, которая досрочно гарантировала себе первую строчку в группе и прямую путевку на ЧМ.

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Вторник, 16 ноября

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

21:45 Финляндия – Франция

ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ В ПЛЕЙ-ОФФ ДОЛЖНЫ СРАБОТАТЬ ДВА УСЛОВИЯ

Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины.

Также нужно, чтобы финны проиграли Франции или сыграли с ней вничью, но если сыграют вничью, нужно, чтобы забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни обыграла боснийцев.

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Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

ПРИМЕРЫ

Украина выходит в плей-офф при таких результатах

Босния и Герцеговина – Украина – 0:1

Финляндия – Франция – 0:0

Тогда разница мячей у Украины и Финляндии будет по 10:8, и в плей-офф пройдет Украина по личным матчам с финнами (1:1 и 2:1).

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Александр Петраков / Фото: УАФ

Украина не выходит в плей-офф, если...

Босния и Герцеговина – Украина – 0:1

Финляндия – Франция – 1:1

Тогда разница мячей у Украины будет 10:8, у Финляндии – 11:9, и по большему количеству забитых мячей в отборе в плей-офф проходят финны.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Определение мест при равенстве очков

Разница мячей

Забитые мячи

Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде

Рейтинг фэйр-плей

Жребий

Ранее мы писали, что в случае выхода Украины в плей-офф, нашим соперником за попадание на ЧМ-2022 может стать Роналду.