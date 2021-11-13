13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Доля збірної України – у руках Франції: як нам тепер потрапити до плей-оф ЧС

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 листопада, 18:48
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Потрібно самим обіграти на виїзді 16 листопада Боснію та сподіватися, що у паралельному матчі Франція не програє Фінляндії
Без допомоги Франції нам не обійтись
Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

Суботня перемога Фінляндії над Боснією та Герцеговиною 3:1 безмежно ускладнила завдання України щодо потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Тепер уже наша доля – не лише у наших руках.

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Останні матчі у групі D

13 листопада

  • 21:45 Франція – Казахстан

16 листопада

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  • 21:45 Боснія та Герцеговина – Україна
  • 21:45 Фінляндія – Франція

Визначення місць за рівності очок

  • Різниця м'ячів
  • Забиті м'ячі
  • Результати очних зустрічей між відповідними командами: очки, різниця м'ячів, забиті м'ячі; якщо рівність тільки між двома командами – м'ячі на виїзді
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

Якщо сьогодні ввечері Франція вдома обіграє Казахстан, то достроково потрапить на "світ", отже, на гостьовий матч з Фінляндією 16 листопада приїде вже без турнірної мотивації. І якщо фіни обіграють немотивовану Францію, то вони посядуть другий рядок, з яким би рахунком ми не обіграли в паралельній зустрічі теж немотивовану Боснію на її полі.

Отже...

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Сама обіграє Боснію, а Фінляндія програє Франції. Це найвдаліший для нас пасьянс.

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

ЯКЩО ФІНЛЯНДІЯ ОБІГРАЄ ФРАНЦІЮ...

То Україна – у прольоті, з яким би рахунком сама не здолала Боснію; другий рядок тоді залізно здобудуть фіни.

Збірна України
Збірна України / Фото: Getty Images

У МАТЧІ ФІНЛЯНДІЯ – ФРАНЦІЯ НАС МОЖЕ ВЛАШТУВАТИ НІЧИЯ

Справа в тому, що за рівності очок враховується різниця м'ячів у всіх матчах групи, а вже потім беруть до уваги особисті зустрічі. За особистими зустрічами Україна переважає Фінляндію (1:1, 2:1). Але загальна різниця м'ячів наразі краща у фінів – 10:8 проти 9:8 в українців.

Отже, якщо Фінляндія зіграє з Францією 0:0, нам достатньо обіграти Боснію з різницею в один м'яч – і ми в плей-оф.

Якщо ж нічия у матчі Фінляндія – Франція буде результативною, то нас гарантовано виведе до плей-оф не просто перемога над Боснією – а з різницею у два м'ячі.

Україна vs Боснія
Україна vs Боснія / Фото: Reuters

РЕЗЮМЕ

Україні потрібно обов'язково самій перемагати 16 листопада Боснію, яка вже втратила шанси на плей-оф. Та водночас без допомоги Франції нам не обійтися. Якщо та зіллє матч фінам, ми вже зараз зможемо розпочинати підготовку до відбору на Євро-2024.

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