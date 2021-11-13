Доля збірної України – у руках Франції: як нам тепер потрапити до плей-оф ЧС

Суботня перемога Фінляндії над Боснією та Герцеговиною 3:1 безмежно ускладнила завдання України щодо потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Тепер уже наша доля – не лише у наших руках.
Останні матчі у групі D
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13 листопада
- 21:45 Франція – Казахстан
16 листопада
- 21:45 Боснія та Герцеговина – Україна
- 21:45 Фінляндія – Франція
Визначення місць за рівності очок
- Різниця м'ячів
- Забиті м'ячі
- Результати очних зустрічей між відповідними командами: очки, різниця м'ячів, забиті м'ячі; якщо рівність тільки між двома командами – м'ячі на виїзді
- Рейтинг фейр-плей
- Жереб
Якщо сьогодні ввечері Франція вдома обіграє Казахстан, то достроково потрапить на "світ", отже, на гостьовий матч з Фінляндією 16 листопада приїде вже без турнірної мотивації. І якщо фіни обіграють немотивовану Францію, то вони посядуть другий рядок, з яким би рахунком ми не обіграли в паралельній зустрічі теж немотивовану Боснію на її полі.
Отже...
УКРАЇНА ТОЧНО СТАНЕ ДРУГОЮ У ГРУПІ, ЯКЩО...
Сама обіграє Боснію, а Фінляндія програє Франції. Це найвдаліший для нас пасьянс.
ЯКЩО ФІНЛЯНДІЯ ОБІГРАЄ ФРАНЦІЮ...
То Україна – у прольоті, з яким би рахунком сама не здолала Боснію; другий рядок тоді залізно здобудуть фіни.
У МАТЧІ ФІНЛЯНДІЯ – ФРАНЦІЯ НАС МОЖЕ ВЛАШТУВАТИ НІЧИЯ
Справа в тому, що за рівності очок враховується різниця м'ячів у всіх матчах групи, а вже потім беруть до уваги особисті зустрічі. За особистими зустрічами Україна переважає Фінляндію (1:1, 2:1). Але загальна різниця м'ячів наразі краща у фінів – 10:8 проти 9:8 в українців.
Отже, якщо Фінляндія зіграє з Францією 0:0, нам достатньо обіграти Боснію з різницею в один м'яч – і ми в плей-оф.
Якщо ж нічия у матчі Фінляндія – Франція буде результативною, то нас гарантовано виведе до плей-оф не просто перемога над Боснією – а з різницею у два м'ячі.
РЕЗЮМЕ
Україні потрібно обов'язково самій перемагати 16 листопада Боснію, яка вже втратила шанси на плей-оф. Та водночас без допомоги Франції нам не обійтися. Якщо та зіллє матч фінам, ми вже зараз зможемо розпочинати підготовку до відбору на Євро-2024.
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