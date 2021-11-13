Судьба сборной Украины – в руках Франции: как нам теперь попасть в плей-офф ЧМ

Нужно самим обыграть на выезде 16 ноября Боснию и надеяться, что в параллельном матче Франция не проиграет Финляндии

Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

Субботняя победа Финляндии над Боснией и Герцеговиной 3:1 до предела усложнила задачу Украины по попаданию в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Теперь уже наша судьба – не только в наших руках.

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Последние матчи в группе D

13 ноября

21:45 Франция – Казахстан

16 ноября

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21:45 Босния и Герцеговина – Украина

21:45 Финляндия – Франция

Определение мест при равенстве очков

Разница мячей

Забитые мячи

Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде

Рейтинг фэйр-плей

Жребий

Если сегодня вечером Франция дома обыграет Казахстан, то досрочно попадет на "мир", следовательно, на гостевой матч с Финляндией 16 ноября приедет уже без турнирной мотивации. И если финны обыграют немотивированную Францию, то они займут вторую строчку, с каким бы счетом мы ни обыграли в параллельной встрече тоже немотивированную Боснию на ее поле.

Итак...

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УКРАИНА ТОЧНО ЗАЙМЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В ГРУППЕ, ЕСЛИ...

Сама обыграет Боснию, а Финляндия проиграет Франции. Это самый удачный для нас расклад.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

ЕСЛИ ФИНЛЯНДИЯ ОБЫГРАЕТ ФРАНЦИЮ...

То Украина – в пролете, с каким бы счетом сама ни одолела Боснию; второе место тогда железно достанется финнам.

Сборная Украины / Фото: Getty Images

В МАТЧЕ ФИНЛЯНДИЯ – ФРАНЦИЯ НАС МОЖЕТ УСТРОИТЬ И НИЧЬЯ

Дело в том, что при равенстве очков учитывается разница мячей во всех матчах группы, а уже затем принимают во внимание личные встречи. По личным встречам Украина предпочтительнее Финляндии (1:1, 2:1). Но общая разница мячей сейчас лучше у финнов – 10:8 против 9:8 у украинцев.

Следовательно, если Финляндия сыграет с Францией 0:0, нам достаточно будет обыграть Боснию с разницей в один мяч – и мы в плей-офф.

Если же ничья в матче Финляндия – Франция будет результативной, то нас гарантированно выведет в плей-офф не просто победа над Боснией – а с разницей в два мяча.

Украина vs Босния / Фото: Reuters

РЕЗЮМЕ

Украине нужно обязательно самой побеждать 16 ноября Боснию, уже потерявшую шансы на плей-офф. Но при этом без помощи Франции нам никак не обойтись. Если та сольет матч финнам, мы уже сейчас сможем начинать подготовку к отбору на Евро-2024.