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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

До першої помилки! В УАФ розповіли, скільки пропрацює Петраков та хто його замінить

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 листопада, 17:29
В закладинки
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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, як і раніше, тримає в полі зору кандидатуру Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної України
Олександр Петраков та Сергій Ребров
Олександр Петраков та Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні

В четвер національна команда України зіграла внічию (1:1) проти збірної Болгарії. Доля головного тренера "синьо-жовтих" Олександра Петракова багато в чому залежатиме від результату вирішального матчу з Боснією у відборі на ЧС-2022.

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А ось із спадкоємцем Петракова, схоже, питання вже давно вирішене. Принаймні президент УАФ Андрій Павелко дав зрозуміти, що Сергій Ребров незабаром може очолити збірну України.

"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що в майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер – Петраков. І він не має тимчасових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде.

Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм спадкоємцем.

Але вийшло так, що у Реброва контракт із клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується із Петраковим.

Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними", – сказав Павелко в інтерв'ю Радіо НВ.

Ребров має шанс очолити збірну влітку 2022 року.
Ребров має шанс очолити збірну влітку 2022 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що раніше син Сергія Реброва підтвердив, що після закінчення контракту з еміратським клубом Аль-Айн, український фахівець може очолити збірну України.

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Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Під керівництвом Олександра Петракова "синьо-жовті" провели вже шість поєдинків, з яких п'ять завершилися внічию. Матч 16 листопада проти Боснії та Герцеговини стане визначальним – як для збірної України, так і її наставника.

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