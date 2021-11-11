З таким захистом далеко не заїдеш: збірна України оновила свій антирекорд

Національна команда України вже 11-й матч поспіль не може зберегти ворота "сухими"

Воротар збірної України Георгій Бущан / Фото: Reuters

Товариський матч між збірними України та Болгарії завершився внічию 1:1. Маючи величезну перевагу протягом усього поєдинку підопічні Петракова ледве уникли поразки, забивши м'яч за 11 хвилин до закінчення зустрічі.

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При цьому "синьо-жовті" знову не змогли зберегти ворота "на замку". Таким чином збірна України оновила свій антирекорд, довівши кількість матчів із пропущеними голами до 11 поєдинків.

Востаннє українська команда грала на "нуль" 9 червня цього року у товариському матчі проти Кіпру. Тоді збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала острів'ян із рахунком 4:0.

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Ярмоленко на вісім голів відстає від рекорду Шевченка / Фото: Reuters

З того часу українці провели 5 матчів на Євро-2020, 4 у відборі на ЧС-2022 та 2 товариських. І у кожному поєдинку пропускала голи.

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України на виїзді проведе останній матч відбору ЧС-2022 проти Боснії. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.