З таким захистом далеко не заїдеш: збірна України оновила свій антирекорд

Товариський матч між збірними України та Болгарії завершився внічию 1:1. Маючи величезну перевагу протягом усього поєдинку підопічні Петракова ледве уникли поразки, забивши м'яч за 11 хвилин до закінчення зустрічі.
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При цьому "синьо-жовті" знову не змогли зберегти ворота "на замку". Таким чином збірна України оновила свій антирекорд, довівши кількість матчів із пропущеними голами до 11 поєдинків.
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Востаннє українська команда грала на "нуль" 9 червня цього року у товариському матчі проти Кіпру. Тоді збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала острів'ян із рахунком 4:0.
З того часу українці провели 5 матчів на Євро-2020, 4 у відборі на ЧС-2022 та 2 товариських. І у кожному поєдинку пропускала голи.
Нагадаємо, що 16 листопада збірна України на виїзді проведе останній матч відбору ЧС-2022 проти Боснії. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.