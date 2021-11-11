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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Думав, він мене сьогодні врятує: Петраков оцінив гру блудного сина збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 22:46
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Сьогодні збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі в Одесі. Крім Руслана Малиновського, до складу команди повернувся ще один відомий футболіст – Денис Гармаш
Петраков оцінив гру Гармаша
Петраков оцінив гру Гармаша / Фото: УАФ

Олександр Петраков випустив Гермаша на поле на 78-й хвилині, коли потрібно було рятувати поєдинок. А за хвилину наша команда забила!

Читайте також: Гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу: Петраков задоволений нічиєю в Одесі

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Щоправда, відзначився не Гармаш, а Тарас Степаненко, котрий вийшов на заміну у перерві. Відео голів та огляд матчу Україна – Болгарія є на нашому сайті

"Я задоволений грою Гармаша. У команді його прийняли добре, він досвідчений гравець, ще пограє за національну збірну, ще допоможе.

Думав, він мене сьогодні врятує. Може далі допоможе мені. Я задоволений ним та іншими гравцями, у мене немає до них жодних питань", – з усмішкою на обличчі сказав Петраков на прес-конференції.

Дениса Гармаша викликали до збірної України вперше за 4 роки. Попереднього разу динамівець грав за збірну ще 2017 року.

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Денис Гармаш став у Динамо нападником
Денис Гармаш став у Динамо нападником / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поверненню Дениса до національної команди сприяла успішна гра в Динамо. За відсутності забивного форварда Мірча Луческу використовує півзахисника на вістрі атаки, і він його не підводить. Цього сезону Гармаш вже забив шість м'ячів. Більше лише у Віктора Циганкова.

Дивіться, як Гармаш оформив дубль:

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35
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35
3
Зоря
14
33:16
29
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Ворскла
14
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28
5
Дніпро-1
14
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6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
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9:22
10
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