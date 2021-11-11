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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

До батюшки, Кашпіровського чи бабці: Збірній України радять сходити зняти прокляття

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 23:22
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Відомий український агент В'ячеслав Заховайло з гумором відреагував на нічийний результат у товариському матчі між Україною та Болгарією в Одесі
Збірній України порадили сходити до бабки
Збірній України порадили сходити до бабки / Фото: УАФ

Україна перебила болгар, але ледве забрала ноги – із чотирьох голів арбітр зарахував лише один, зате суперник забив першим же потраплянням у площину.

Читайте також: Україна – Болгарія – 1:1 Відео голів та огляд матчу

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"Незважаючи на рахунок, гра мені сподобалася. Тотальна перевага .... Хочу порадити гравцям, і всьому тренерському штабу, сходити до церкви до батюшки, або до Кашпіровського, а ще краще до "бабці". Щось пороблено...", – написав Заховайло в Facebook.

На коментар Заховайло відреагував колишній футболіст Динамо Віталій Самойлов. Виявляється навіть легендарний Валерій Лобановський брав на озброєння церковні обряди.

"Слава, 1997 року, перед ЛЧ, Валерій Васильович Лобановський зібрав нас і прийшов батюшка. Провів ритуал, оббризкав нас водою своєю, і того року успішно обіграли Барсу та інших. Реальність!", – написав він нижче.

Валерій Лобановський
Валерій Лобановський

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Зазначимо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков задоволений нічиєю в Одесі: "Гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу".

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6
Олександрія
14
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7
Десна
14
17:21
21
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19
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16:22
19
10
Рух
13
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13
11
Колос
13
8:21
11
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