Гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу: Петраков задоволений нічиєю в Одесі

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию своєї команди у товариському поєдинку проти Болгарії.

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Україна та Болгарія розійшлися миром 1:1, хоча українці забили чотири м'ячі, але три з них скасував арбітр через офсайди.

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"Я дуже задоволений грою, гравцями. У мене немає претензій. Те, що забили м'яч, таке трапляється у футболі. Ми поговорили з Тимчиком, я йому підказав. Це називається досвід, який до нього прийде в майбутньому.

Не вистачило технічної майстерності. Я на слово "удача" ніколи не нарікаю. Удачу треба заслужити, я її не заслужив. Можливо, заслужу з Боснією. Я буду щасливою людиною. Я сказав хлопцям, гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу", – розповів Петраков під час прес-конференції.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Також головний тренер оголосив розклад команди перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться 16 листопада.

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