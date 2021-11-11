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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу: Петраков задоволений нічиєю в Одесі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 22:15
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Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию своєї команди у товариському поєдинку проти Болгарії.
Тренер збірної України Олександр Петраков
Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Україна та Болгарія розійшлися миром 1:1, хоча українці забили чотири м'ячі, але три з них скасував арбітр через офсайди.

Читайте також: Україна – Болгарія – 1:1. Відео голів та огляд матчу

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"Я дуже задоволений грою, гравцями. У мене немає претензій. Те, що забили м'яч, таке трапляється у футболі. Ми поговорили з Тимчиком, я йому підказав. Це називається досвід, який до нього прийде в майбутньому.

Не вистачило технічної майстерності. Я на слово "удача" ніколи не нарікаю. Удачу треба заслужити, я її не заслужив. Можливо, заслужу з Боснією. Я буду щасливою людиною.

Я сказав хлопцям, гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу", – розповів Петраков під час прес-конференції.

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Також головний тренер оголосив розклад команди перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться 16 листопада.

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"Завтра об 11 вилітаємо до Києва. Їдемо в готель, увечері у нас тренування двома групами. 13-го ми тренуємось увечері на "Олімпійському". 14-го тренуватимемося на НСК і о 18-й вилітаємо в Сараєво.

Сьогодні ночуємо в Одесі. Передігрове тренування буде у Зениці, там їхати 45 хвилин", – додав коуч.

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