Фатальне невезіння: Україна перебила болгар, але ледве винесла ноги

Українська команда за всіма статистичними показниками перевершила свого суперника, але жахлива реалізація не дозволила "синьо-жовтим" здобути перемогу

Україна vs Болгарія / Фото: УАФ

Фатальний нефарт ледь не зіграв злий жарт із командою Петракова у матчі проти збірної Болгарії. Ми вели онлайн матчу Україна – Болгарія на нашому сайті.

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У нічийному поєдинку проти болгарської команди українські футболісти завдали 36 ударів по воротах суперника, з яких 14 припало у ствір воріт. 15 разів "синьо-жовті" били повз ворота і 7 ударів суперник заблокував.

Болгари зуміли забити гол із першого удару. Всього вони завдали лише 4 ударів за весь матч, а у площину воріт потрапили лише 1 раз, який став гольовим.

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Сподіватимемося, що свої голи українці залишили на боснійців і реалізація у відповідальному поєдинку не підведе.

Збірна України 16 листопада на виїзді проведе останній матч відбору ЧС-2022 проти Боснії. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.