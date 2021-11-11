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Лілль --
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Вольфсбург --
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Зеніт --
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Бешикташ --
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Порту --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Фатальне невезіння: Україна перебила болгар, але ледве винесла ноги

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 листопада, 22:34
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Українська команда за всіма статистичними показниками перевершила свого суперника, але жахлива реалізація не дозволила "синьо-жовтим" здобути перемогу
Україна vs Болгарія
Україна vs Болгарія / Фото: УАФ

Фатальний нефарт ледь не зіграв злий жарт із командою Петракова у матчі проти збірної Болгарії. Ми вели онлайн матчу Україна – Болгарія на нашому сайті.

Читайте також: Україна – Болгарія: відео голів та огляд матчу в Одесі

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У нічийному поєдинку проти болгарської команди українські футболісти завдали 36 ударів по воротах суперника, з яких 14 припало у ствір воріт. 15 разів "синьо-жовті" били повз ворота і 7 ударів суперник заблокував.

Болгари зуміли забити гол із першого удару. Всього вони завдали лише 4 ударів за весь матч, а у площину воріт потрапили лише 1 раз, який став гольовим.

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Сподіватимемося, що свої голи українці залишили на боснійців і реалізація у відповідальному поєдинку не підведе.

Збірна України 16 листопада на виїзді проведе останній матч відбору ЧС-2022 проти Боснії. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.

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29
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Ворскла
14
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Дніпро-1
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Олександрія
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7
Десна
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21
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Верес
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