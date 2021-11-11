Фатальное невезение: Украина перебила болгар, но едва унесла ноги

Украинская команда по всем статистическим показателям превзошла своего соперника, но ужасная реализация не позволила "сине-желтым" одержать победу

Украина vs Болгария / Фото: УАФ

Фатальный нефарт едва не сыграл злую шутку с командой Петракова в матче против сборной Болгарии. Мы вели онлайн матча Украина – Болгария на нашем сайте.

Читайте также: Украина – Болгария: видео голов и обзор матча в Одессе

Реклама

В ничейном поединке против болгарской команды украинские футболисты нанесли 36 ударов по воротам соперника, из которых 14 пришлись в створ ворот. 15 раз "сине-желтые" били мимо ворот и 7 ударов соперник блокировал.

Болгары сумели забить гол с первого удара. Всего они нанесли только 4 удара за весь матч, а в створ ворот попали лишь 1 раз, который стал голевым.

Реклама

Будем надеяться, что свои голы украинцы оставили на боснийцев и реализация в ответственном поединке не подведет.

Сборная Украины 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии. Команде Петракова необходимо выигрывать, чтобы сохранить вторую строчку в группе.