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Україна – Болгарія: відео голів та огляд матчу в Одесі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 20:38
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Збірні України та Болгарії зустрічалися у товариському матчі в Одесі. Представляємо відео голів матчу та огляд репетиції української команди перед вирішальною битвою за плей-офф ЧС-2022
Болгарія відкрила рахунок в кінцівці першого раунду
Болгарія відкрила рахунок в кінцівці першого раунду

Зустріч відбулася на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Ми проводили онлайн матчу Україна – Болгарія з докладним описом усіх ключових моментів

Україна першою відкрила рахунок у матчі – після передачі Олександра Тимчика гол забив Артем Довбик. Але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

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А незадовго до перерви збірна Болгарії шокувала команду Олександра Петракова. Радослав Кирилов скористався помилкою наших захисників і пробив повз Георгія Бущана. Це був перший удар Болгарії в ствір...

Після перерви українці двічі вразили ворота суперника, але обидва м'ячі були скасовані через офсайд у Андрія Ярмоленка. Заради справедливості слід зазначити, що суддівська бригада ухвалила правильні рішення.

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Але на 77-й хвилині гол збірної України все ж таки зарахували після дальнього удару Тараса Степаненка.

Нагадаємо, що вже 16 листопада збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Наша команда завітає в гості до Боснії та Герцеговини. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.

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