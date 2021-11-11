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Украина – Болгария: видео голов и обзор матча в Одессе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 ноября, 20:38
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Сборные Украины и Болгарии встречались в товарищеском матче в Одессе. Представляем видео голов матча и обзор репетиции украинской команды перед решающей битвой за плей-офф ЧМ-2022
Болгария открыла счет в конце первого тайма
Болгария открыла счет в конце первого тайма

Встреча прошла на стадионе "Черноморец" в Одессе. Мы проводили онлайн матча Украина – Болгария с подробным описанием всех ключевых моментов

Украина первой открыла счет матче – после передачи Александра Тымчика гол забил Артем Довбик. Но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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А незадолго до перерыва сборная Болгарии шокировала команду Александра Петракова. Радослав Кирилов воспользовался ошибкой наших защитников и пробил мимо Георгия Бущана. Это был первый удар Болгарии в створ…

После перерыва украинцы дважды поразили ворота соперника, но оба мяча были отменены из-за офсайда у Андрея Ярмоленко. Справедливости ради нужно отметить, что судейская бригада приняла правильные решения.

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Но на 77-й минуте гол сборной Украины все же засчитали после дальнего удара Тараса Степаненко.

Напомним, что уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022. Наша команда пожалует в гости к Боснии и Герцеговины. Команде Петракова необходимо выигрывать, чтобы сохранить вторую строчку в группе.

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Александрия
14
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Колос
13
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Черноморец
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11
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Львов
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9:22
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14
Ингулец
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9:23
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15
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13
8:20
8
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