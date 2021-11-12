"Заб'ємо Боснії стільки, скільки треба". Матвієнко поставив завдання на вирішальний матч

У своєму коментарі після нічийного результату (1:1) у товариському матчі з Болгарією, захисник Шахтаря пояснив, з чим пов'язане нерозуміння між гравцями оборони, а також поділився своїми очікуваннями від гри з Боснією.

Читайте також: До батюшки, Кашпіровського чи бабці: Збірній України радять сходити зняти прокляття

"Гра вийшла корисною, створено багато моментів. Що відчуваєш?

- Так, ми грали за новою тактикою, точніше – старою, забутою, певне непорозуміння ще було. Ця гра нам допоможе розібрати помилки, і, сподіваюся, із Боснією і Герцеговною нас прорве, бо сьогодні не вистачало реалізації.

Як тобі особисто зручніше діяти — у два чи три центральні захисники?

- У клубі ми граємо за схемою з двома центрбеками, тому мені зручніше діяти саме так. Хоча в три центральні теж непогано, усі хлопці допомагають один одному. Є такі матчі, коли можна й у три зіграти, залежно від суперника.