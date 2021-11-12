"Заб'ємо Боснії стільки, скільки треба". Матвієнко поставив завдання на вирішальний матч

У своєму коментарі після нічийного результату (1:1) у товариському матчі з Болгарією, захисник Шахтаря пояснив, з чим пов'язане нерозуміння між гравцями оборони, а також поділився своїми очікуваннями від гри з Боснією.
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"Гра вийшла корисною, створено багато моментів. Що відчуваєш?
- Так, ми грали за новою тактикою, точніше – старою, забутою, певне непорозуміння ще було. Ця гра нам допоможе розібрати помилки, і, сподіваюся, із Боснією і Герцеговною нас прорве, бо сьогодні не вистачало реалізації.
Як тобі особисто зручніше діяти — у два чи три центральні захисники?
- У клубі ми граємо за схемою з двома центрбеками, тому мені зручніше діяти саме так. Хоча в три центральні теж непогано, усі хлопці допомагають один одному. Є такі матчі, коли можна й у три зіграти, залежно від суперника.
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Ми побачили дуже хороший футбол, багато моментів. Але чи не викликає занепокоєння перед виїздом до Боснії і Герцеговини рахунок 1:1, який переслідує команду?
- Ні, ми впевнені в собі, нам не вистачало лише удачі та реалізації, сподіваюся, у Зениці прорве та залетить стільки, скільки нам буде потрібно…", – цитує слова Матвієнко сайт УАФ .
Через п'ять днів, 16 листопада, збірна України має зіграти вирішальний матч відбору на ЧІ-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Щоб утриматися на другому місці у турнірній таблиці групи D нашим хлопцям потрібна буде лише перемога.