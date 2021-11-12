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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Українські футболісти сильніші": Мілевський порівняв збірні України та Росії

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 17:52
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Колишній форвард Динамо та збірної України впевнений, що російська збірна немає шансів у матчі проти синьо-жовтих
Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото: Instagram

Артем Мілевський, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, висловився про можливе суперництво України та Росії на футбольному полі.

"Збірна України вас закриє. Маю на увазі у плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що вони роблять. Те, що я побачив у виконанні російських гравців в останніх матчах, — це трохи інше. Якби дозволили грати в одній групі, було б!" – Сказав Мілевський у випуску на YouTube-каналі Коммент.Шоу.

36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006 по 2012 рік. За цей час він провів у складі синьо-жовтої дружини 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.

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На клубному рівні уродженець Мінська захищав кольори Борисфена, київського Динамо, турецького Газіантеспора, хорватських Хайдука та Спліту, румунської Конкордії, російського Тосно, брестського Динамо, угорської Кішварди та Минаю.

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19
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Колос
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