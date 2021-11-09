У Шака відібрав! Мілевський вразив своїм взуттям

Після завершення кар'єри футболіста Артем Мілевський змінив бутси на кросівки, які підірвали соцмережі.
Величезним взуттям Міля похизувався в Instagram.
"Володимировичу, ласти зняти забув", – пожартував один із підписників.
"Зате тепло", – відповів на це Мілевський.
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"Кросівки з Шакіла О'Ніла зняв?" – поцікавився інший фоловер.
"Так, відібрав у Шака", – з гумором підтвердив Артем.
І це ще не повний список дотепів, що обрушилися на екснападника Динамо та збірної України. Ось ще деякі:
- Такими кедами Панєнку не виконаєш)
- Педалі Джордана
- Тьомо, що за лижі?
Раніше ми писали, що Мілевський зворушливо попрощався з фанатами Динамо – Артем не стримав сліз.
Також ми розповідали, що Мілевський причепився до безхатченка в Маріуполі: той його так і не зрозумів.