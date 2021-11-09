20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Шака відібрав! Мілевський вразив своїм взуттям

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 листопада, 10:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кросівки, в яких постав перед своїми фоловерами колишній нападник київського Динамо, відразу стали об'єктом для жартів
Шакіл О'Ніл і Артем Мілевський
Шакіл О'Ніл і Артем Мілевський / Фото: Instagram

Після завершення кар'єри футболіста Артем Мілевський змінив бутси на кросівки, які підірвали соцмережі.

Величезним взуттям Міля похизувався в Instagram.

Реклама

"Володимировичу, ласти зняти забув", – пожартував один із підписників.

"Зате тепло", – відповів на це Мілевський.

"Кросівки з Шакіла О'Ніла зняв?" – поцікавився інший фоловер.

"Так, відібрав у Шака", – з гумором підтвердив Артем.

Реклама

І це ще не повний список дотепів, що обрушилися на екснападника Динамо та збірної України. Ось ще деякі:

  • Такими кедами Панєнку не виконаєш)
  • Педалі Джордана
  • Тьомо, що за лижі?

Артем Мілевський
Артем Мілевський

Реклама

Раніше ми писали, що Мілевський зворушливо попрощався з фанатами Динамо – Артем не стримав сліз.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо
Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Також ми розповідали, що Мілевський причепився до безхатченка в Маріуполі: той його так і не зрозумів.

Мілевський і безхатченко в Маріуполі
Мілевський і безхатченко в Маріуполі / Фото: Миля Шоу

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50

Боснія і Герцеговина

13 лист

14:00

Фінляндія

2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Субота, 20 листопада
--:--
--:--
--:--
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти