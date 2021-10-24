Сльози капали! Мілевський зворушливо попрощався з фанатами Динамо

Легендарний форвард київського Динамо Артем Мілевський зі сльозами на очах покинув НСК "Олімпійський"

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній футболіст київського Динамо і збірної України Артем Мілевський у перерві матчу Динамо – Дніпро-1 зробив коло пошани на "Олімпійському" і попрощався з уболівальниками "біло-синіх".

Реклама

На стадіоні в цей момент увімкнули пісню у виконанні Тамари Гвердцителі "Віват, король". Прощання з фанатами так зворушило ексфорварда "біло-синіх", що він не зміг стримати сліз.

Дякую за Спартак!

Спасибі тобі! 4:1, ми пам'ятаємо!

4:1, ти був найкращий!

Ми любимо тебе!

Такими словами вболівальники проводжали легенду Динамо.

Реклама

Реклама

У складі київського Динамо Мілевський виступав з 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи і віддав 54 асисти.

Уболівальникам київського клубу найбільше запам'яталися його дублі у ворота московського Спартака в кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2008/09.

Нагадаємо, що у вересні цього року Артем Мілевський оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Читайте також: Топскандали Мілевського: "У Пітері пити", секс із Канделакі і вбите Ferrari