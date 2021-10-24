24 жовтня 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
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Тренерське чуття Луческу допомогло Динамо перемогти Дніпро-1

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 жовтня, 19:21
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Київське Динамо обіграло Дніпро-1 з рахунком 2:0 в центральному матчі 12-го туру УПЛ. Команда Луческу набрала 32 очки і зберегла відрив у три бали від донецького Шахтаря
Динамо обіграло Дніпро-1 в центральному матчі 12-го туру УПЛ
Динамо обіграло Дніпро-1 в центральному матчі 12-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

12-й тур чемпіонату України порадував футбольних уболівальників безкомпромісними поєдинками. У неділю, 24 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський" зустрічалися Динамо і Дніпро-1.

Ми вели онлайн матчу Динамо – Дніпро-1 на нашому сайті.

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У звітному поєдинку команду Луческу могла влаштувати лише перемога. У суботу конкурент "біло-синіх" за чемпіонство донецький Шахтар обіграв Ворсклу (2:0) і зрівнявся за очками з киянами.

Тренерський штаб румунського наставника Динамо провів ротацію після гри з Барселоною в Лізі чемпіонів. Схоже, Владислав Супряга остаточно втратив довіру Луческу і не потрапив навіть у заявку на поєдинок.

У першому таймі була досить рівна гра, гості вдало захищалися і не дозволили киянам створити, сласне, жодного гольового моменту. Все змінилося після перерви: Мірча Луческу провів потрійну заміну, випустивши Сидорчука, Шапаренка і де Пену замість Андрієвського, Шепелєва та Вітіньйо.

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І незадовго після перерви Динамо повело в рахунку. Циганков забив шедевральний гол, змістившись з правого флангу в центр штрафного і знявши павутину з дев'ятки воріт. А крапку в матчі поставив Денис Гармаш, який вийшов на заміну на 68-й хвилині. Майже відразу 31-річному хавбеку вдалося забити у верхній кут, опинившись в потрібному місці після відскоку.

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Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Динамо – Дніпро-1 – 2:0

Голи: Циганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Миколенко (Караваєв, 76), Кендзьора, Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський, Циганков, Вітіньйо (де Пена, 46), Рамірес (Гармаш, 68).

Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логінов (Білл, 85), Сваток, Нельсон, Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Динамо продовжило безпрограшну серію в чемпіонаті, де не програє з листопада 2020 року. Відрив від донецького Шахтаря, який іде на другому місці в турнірній таблиці, як і раніше, становить три очки.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
12
10
2
0
31
3
28
32
Забиті 31
Пропущені 3
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В Н В В
2
Шахтар Шахтар Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забиті 31
Пропущені 6
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: П В В В В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
12
7
1
4
16
14
2
22
Забиті 16
Пропущені 14
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В П В
5
Зоря Зоря Зор
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті 23
Пропущені 15
Різниця 8
Результати останніх матчів: П В В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті 12
Пропущені 10
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Результати останніх матчів: Н П Н В П
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті 14
Пропущені 17
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П В П
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
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13
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11
2
2
7
9
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-13
8
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
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14
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1
4
7
8
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-12
7
Забиті 8
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Різниця -12
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15
Чорноморець Чорноморець Чор
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П П П П

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1
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12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Дніпро-1
12
16:14
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
10
7:16
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
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