Слезы капали! Милевский трогательно попрощался с фанатами Динамо

Легендарный форвард киевского Динамо Артем Милевский со слезами на глазах покинул НСК "Олимпийский"

Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский в перерыве матча Динамо – Днепр-1 совершил круг почета на "Олимпийском" и попрощался с болельщиками "бело-синих".

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На стадионе в этот момент включили песню в исполнении Тамары Гвердцители "Виват, король". Прощание с фанатами так растрогало экс-форварда "бело-синих", что он не смог сдержать слез.

Спасибо за Спартак!

Спасибо тебе! 4:1, мы помним!

4:1, ты был лучшим!

Мы любим тебя!

Такими словами болельщики провожали легенду Динамо.

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В составе киевского Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.

Болельщикам киевского клуба больше всего запомнились его дубли в ворота московского Спартака в квалификации Лиги чемпионов сезона 2008/09.

Напомним, что в сентябре этого года Артем Милевский объявил о завершении футбольной карьеры.

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