Легенда повертається до Динамо: Мілевський отримає посаду від Суркіса

Екс-форвард київського Динамо через вісім років може повернутися до рідного клубу, але вже у новому статусі

/ Фото: Instagram

Найближчим часом Артем Мілевський проведе зустріч із президентом Динамо, повідомляє Meta-ratings. Очікується, що Ігор Суркіс може запропонувати екс-форварду столичного гранда роботу у структурі клубу.

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Яким напрямком займатиметься у Динамо Мілевський, стане відомо за результатами розмови з президентом "біло-синіх".

Слід зазначити, що стосунки між улюбленцем київської публіки з Ігорем Суркісом не були рівними. Траплялися і сварки, коли вони посилали один одного на три літери.

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Нагадаємо, що 24 жовтня легендарний форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками столичної команди.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У складі київського Динамо Мілевський виступав з 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи та віддав 54 асисти.

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Уболівальникам київського клубу найбільше запам'яталися його дублі у ворота московського Спартака у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2008/09.

Зазначимо, що свою заяву про завершення футбольної кар'єри Артем Мілевський зробив у вересні цього року, після виступів у закарпатському Минаї.

Артем Мілевський у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

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Дивіться, як Мілевський попрощався з київськими вболівальниками.