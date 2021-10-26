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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Час настав: Лунін отримає шанс у найближчому матчі Реала

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
26 жовтня, 15:51
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Головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті має намір дати відпочинок головному голкіперу Тібо Куртуа
Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Минулої неділі мадридський Реал виграв четверте поспіль Ель-Класіко у каталонської Барселони (2:1). Ми проводили онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

В одному з епізодів ушкодження отримав Куртуа, але після медобстеження стало відомо, що травма бельгійця виявилася несерйозною. Однак Анчелотті все ж таки має намір надати голкіперу невеликий відпочинок, повідомляє Onda Cero.

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Отже, український воротар Реала Андрій Лунін має шанс вийти на поле у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Осасуни, який відбудеться 27 жовтня.

22-річний український голкіпер досі не зіграв жодного матчу за Реал у чемпіонаті Іспанії. Головний тренер Реала Карло Анчелотті пообіцяв, що дасть ігровий час Луніну протягом сезону.

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Лунін зіграв лише один матч за Реал у січні 2021 року. Це був кубковий поєдинок проти Алькояно (1:2), у якому українець пропустив два м'ячі, а королівський клуб вилетів із турніру.

У поточному сезоні Ла Ліги Реал посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 20 очок.

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