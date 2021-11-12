Мілевський – красава! За поребриком палахкотить від його порівняння України з Росією

У Росії не можуть пробачити Артему Мілевському його слова про слабкість збірної Росії

Мілевський упевнений, що російська збірна не має шансів у матчі проти синьо-жовтих / Фото: Колаж: Сьогодні

Невинне порівняння Артемом Мілевським двох футбольних збірних викликало хвилю обурення у північного сусіда. Що там казати, якщо депутати Держдуми РФ стали коментувати експертну думку екс-гравця збірної України.

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На думку російських політиків, такими словами Артем Мілевський набирає популярності у вболівальників. А успіхи київського Динамо за союзних часів досі стоять поперек горла окремим росіянам.

"Треба ж їм щось говорити. Давайте тоді ми говоритимемо, що у нас пляжники найкращі? Зараз будь-який український спортсмен, якщо він виграв, особливо у росіян, може сказати якісь такі слова. І буде тобі шана та повага до Україною. Для них важливо зараз говорити щось про Росію, ти одразу стаєш героєм. Потім виявиться, що було лише київське Динамо під час Радянського Союзу", – сказала депутат Держдуми РФ Світлана Журова в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

А ще один фахівець із Росії, коли розмова заходить про порівняння українського та російського футболу, одразу переключився на хокей.

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"На сьогоднішній день футбол Росії та України знаходиться на одному рівні. Україна має славні футбольні традиції, але нічого страшного в цьому немає. Але, наприклад, у хокеї ми не чули про жодну українську команду. Навіть якщо українські футболісти будуть виглядати крутішими за наші – нічого страшного. Значить, вони краще готові", – наводить слова депутата Держдуми РФ Дмитра Свищева Спорт-Експресс.

Нагадаємо, що ж викликало таку реакцію в Росії.

"Збірна України вас закриє. Маю на увазі у плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що вони роблять", – сказав Мілевський у випуску на YouTube-каналі Комент.Шоу.

Артем Мілевський

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Зазначимо, що Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006 до 2012 року. За цей час він провів у складі синьо-жовтої дружини 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.

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