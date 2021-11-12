"Охолов до команди": клуб УПЛ може припинити існування

Український журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі Бомбардир повідомив, що Валерій Пересоляк припинив фінансування Миная.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти топ-10 контрабандистів, серед яких – президент та засновник Миная Валерій Пересоляк.
"У футбольного клубу Минай знову проблеми! Після останніх невдалих результатів першої команди президент клубу Валерій Пересоляк "охолов до команди і втратив емоції до клубу". Він припинив фінансування Миная. Ніхто з клубу не розуміє, що буде далі.
Можливо, команда переможе в УПЛ, і президент знову почне все фінансувати. Можливо!
Багато чого у нашому футболі залежить від настрою власника.
Як Минай допустили до участі у змаганнях? Хоча це ж не один такий клуб у нашому футболі", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що цього сезону Минай здобув лише одну перемогу у стартовому поєдинку, після чого не може виграти вже 12 матчів у чемпіонаті, а також вилетів із Кубка України.