Селезньов запропонував супернику "вийти один на один" – новий скандал за участю форварда Миная

Євген отримав жовту картку за конфлікт з двома представниками Олександрії у підтрибунному приміщенні
Євген Селезньов влаштував конфлікт з Владиславом Бабоглом
У суботу відбувся поєдинок 2-го туру чемпіонату України. Минай здолав вдома Олександрію завдяки голу Вишневського на 90-й хвилині.
Відомий український форвард Євген Селезньов з'явився на полі з перших хвилин і відіграв до середини другого тайму. Ексгравець збірної України мав кілька моментів у першому таймі, а в перерві примудрився отримати жовту картку.
Про це стало відомо завдяки оголошенню диктора по стадіону. Стали відомі подробиці покарання. Як повідомляє ресурс ua-football.com, у підтрибунному приміщенні у Селезньова трапився конфлікт з двома представниками Олександрії.
Євген посварився з одним із членів тренерського штабу "аграріїв", а також захисником суперника Владиславом Бабоглом. Це і стало причиною "гірчичника" для Селезньова.
За інформацією джерела, Євген обізвав гравця "п*вією" і запропонував Владиславу "вийти один на один". Швидше за все, мова зовсім не про футбольний термін.
В тренді
Відзначимо, що для форварда це був перший матч в УПЛ після піврічної паузи, пов'язаної з конфліктом з наставником Колоса Русланом Костишиним. До слова, після гри з Олександрією Селезньов дав емоційне інтерв'ю українською.
Селезньов є одним з найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. На рахунку ексгравця Шахтаря і Дніпра 116 точних ударів. За цим показником він поступається Сергію Реброву (123) і Максиму Шацьких (124).
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