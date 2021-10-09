Минай очолив легендарний футболіст Шахтаря

Закарпатська команда визначилася з кандидатурою на пост головного тренера

Ігор Леонов - головний тренер Миная / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Новим головним тренером Миная став екс-футболіст Шахтаря Ігор Леонов, про це повідомив офіційний сайт закарпатського клубу. В суботу, 9 жовтня, 54-річний фахівець приступив до виконання своїх обов'язків.

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Ігор Леонов народився в Криму, основну частину футбольної кар'єри провів у донецькому Шахтарі, у складі якого він чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України і двічі вигравав Кубок.

Ігор Леонов / Фото: ФК "Арсенал" Киев

Свою тренерську кар'єру він розпочав в Академії донецького Шахтаря. Потім очолював команди УПЛ – маріупольський Іллічівець та київський Арсенал.

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Разом з Ігорем Леоновим в тренерський штаб команди увійшов ще один екс-гравець донецького Шахтаря і збірної України – Михайло Старостяк.

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Ми повідомляли, що в кінці вересня, вдруге за рік, з поста головного тренера Миная був звільнений Василь Кобін. Основною причиною відставки послужили непереконливі результати закарпатської команди в чемпіонаті.

Додамо, що після дев'яти зіграних турів Минай займає 15-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 6 очок.