Без Селезньова і бити нема кому! Минай із одним ударом за матч розгромлений Дніпром-1

Дніпро-1 розгромив Мінай у матчі 13-го туру чемпіонату України та як мінімум на кілька годин вийшов на четверте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги
Дніпро-1 розгромив Минай / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Вже на 9-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок у матчі, а ще до перерви Артем Довбик та Олександр Пихаленок довели рахунок до розгромного.
Другий тайм виявився не таким багатим на забиті м'ячі, проте ще раз господарі поля змогли розписатися у воротах гостей – відзначився Назарій Русін, який вийшов на поле за п'ять хвилин до цього. Підсумковий рахунок матчу – 4:0.
Дивно, що Дніпро-1 забив лише чотири м'ячі, адже за весь матч вони завдали 18 ударів, 10 із них – у ворота. Для порівняння, у Миная лише один удар за матч.
Зазначимо, що закарпатський клуб грав без свого зіркового нападника Євгена Селезньова.
Дніпро-1 набрав 25 балів та піднявся на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Але вже сьогодні ввечері їх може обійти Ворскла, якщо не програє Чорноморцю. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.
1
13
11
2
0
34
5
29
35
Забиті
34
Пропущені
5
Різниця
29
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
2
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті
30
Пропущені
16
Різниця
14
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті
20
Пропущені
14
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
П
5
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті
21
Пропущені
10
Різниця
11
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
6
13
5
5
3
12
10
2
20
Забиті
12
Пропущені
10
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
В
7
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
13
6
1
6
16
20
-4
19
Забиті
16
Пропущені
20
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
9
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті
15
Пропущені
21
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
10
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті
10
Пропущені
14
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
Н
Н
В
П
П
11
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті
7
Пропущені
18
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті
9
Пропущені
20
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
13
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
П
14
12
1
5
6
8
18
-10
8
Забиті
8
Пропущені
18
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
15
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті
12
Пропущені
26
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
П
16
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забиті
15
Пропущені
32
Різниця
-17
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П