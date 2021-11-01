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Без Селезньова і бити нема кому! Минай із одним ударом за матч розгромлений Дніпром-1

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 листопада, 20:12
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Дніпро-1 розгромив Мінай у матчі 13-го туру чемпіонату України та як мінімум на кілька годин вийшов на четверте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги
Дніпро-1 розгромив Минай
Дніпро-1 розгромив Минай / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Вже на 9-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок у матчі, а ще до перерви Артем Довбик та Олександр Пихаленок довели рахунок до розгромного.

Другий тайм виявився не таким багатим на забиті м'ячі, проте ще раз господарі поля змогли розписатися у воротах гостей – відзначився Назарій Русін, який вийшов на поле за п'ять хвилин до цього. Підсумковий рахунок матчу – 4:0.

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Дивно, що Дніпро-1 забив лише чотири м'ячі, адже за весь матч вони завдали 18 ударів, 10 із них – у ворота. Для порівняння, у Миная лише один удар за матч.

Зазначимо, що закарпатський клуб грав без свого зіркового нападника Євгена Селезньова.

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Дніпро-1 набрав 25 балів та піднявся на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Але вже сьогодні ввечері їх може обійти Ворскла, якщо не програє Чорноморцю. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.

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І
В
Н
П
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О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
13
11
2
0
34
5
29
35
Забиті 34
Пропущені 5
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Зоря Зоря Зор
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті 30
Пропущені 16
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В П В В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: В П В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: П В В В В
6
Олександрія Олександрія Оле
13
5
5
3
12
10
2
20
Забиті 12
Пропущені 10
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н П Н В
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
13
6
1
6
16
20
-4
19
Забиті 16
Пропущені 20
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Львів Львів Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті 9
Пропущені 20
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н П П В
13
Інгулець Інгулець Інг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П П Н П
14
Минай Минай Мин
12
1
5
6
8
18
-10
8
Забиті 8
Пропущені 18
Різниця -10
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забиті 15
Пропущені 32
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П П П П

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О
1
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13
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Шахтар
13
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32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Дніпро-1
13
20:14
25
5
Ворскла
12
21:10
24
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
12
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7
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13
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