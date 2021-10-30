Чи зупинять Маріуполь та Десна грандів: розклад та результати 13-го туру УПЛ

Динамо та Шахтар проведуть репетицію перед матчами Ліги чемпіонів проти Барселони та Реалу
Київ знову грає у Маріуполі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
13 тур чемпіонату України розтягнувся на три дні – з суботи по понеділок. Вдруге за тиждень Динамо зіграє у Маріуполі.
А Шахтар прийматиме завжди готову дати бій будь-якому супернику Десну.
Субота, 30 жовтня
14.00. Маріуполь – Динамо
Онлайн матчу
ТБ: Футбол 2
Котирування: 14.00 – 7.10 – 14.00
17:00. Шахтар – Десна
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.27 – 5.90 – 11.00
19:30. Інгулець – Верес
ТБ: Футбол 2
Котирування: 2.39 – 3.00 – 3.30
Неділя, 31 жовтня
14.00. Колос – Львів
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10
17:00. Рух – Олександрія
ТБ: Футбол 1
Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18
19:30. Металіст 1925 – Зоря
ТБ: Футбол 1
Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84
Понеділок, 1 листопада
17:00. Дніпро-1 – Минай
ТБ: УНІАН
Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90
19:30. Ворскла – Чорноморець
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80
Турнірне становище
1
12
10
2
0
31
3
28
32
Забиті
31
Пропущені
3
Різниця
28
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
12
9
2
1
31
6
25
29
Забиті
31
Пропущені
6
Різниця
25
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
3
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті
21
Пропущені
10
Різниця
11
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
4
12
7
2
3
24
15
9
23
Забиті
24
Пропущені
15
Різниця
9
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
В
5
12
7
1
4
16
14
2
22
Забиті
16
Пропущені
14
Різниця
2
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
6
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті
12
Пропущені
10
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
В
П
7
12
6
1
5
15
14
1
19
Забиті
15
Пропущені
14
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
8
12
5
3
4
12
12
0
18
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті
14
Пропущені
17
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
П
В
10
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забиті
10
Пропущені
14
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
Н
11
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забиті
7
Пропущені
17
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
12
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
П
П
13
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
14
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забиті
8
Пропущені
20
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
Н
15
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті
12
Пропущені
26
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
П
16
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П