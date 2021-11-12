"Охладел к команде": клуб УПЛ может прекратить существование

Украинский журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале Бомбардир сообщил, что Валерий Пересоляк прекратил финансирование Миная.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов, среди которых – президент и основатель Миная Валерий Пересоляк.

"У футбольного клуба Минай опять проблемы! После последних неудачных результатов первой команды президент клуба Валерий Пересоляк "охладел к команде и потерял эмоции к клубу". Он прекратил финансирование Миная. Никто из клуба не понимает, что будет дальше.

Возможно, команда одержит победу в УПЛ, и президент снова начнет все финансировать. Возможно!

Многое в нашем футболе зависит от настроя владельца.

Как Минай допустили к участию в соревнованиях? Хотя это же не один такой клуб в нашем футболе", – говорится в сообщении.