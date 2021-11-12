12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар потрапив до ТОП-10 найстабільніших команд Європи

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 листопада, 19:41
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Міжнародний центр спортивних досліджень футболу опублікував рейтинг команд Європи із найстабільнішим складом
Шахтар Донецьк та Минай потрапили до рейтингу статистики CIES
Шахтар Донецьк та Минай потрапили до рейтингу статистики CIES / Фото: Колаж: Сьогодні

Аналітики центру CIES порахували скільки в середньому футболісти виступають в основному складі свого клубу, враховуючи середній показник по лізі.

Читайте також: "Українські футболісти сильніші": Мілевський порівняв збірні України та Росії

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У топ-10 рейтингу найстабільніших складів потрапили два представники Прем'єр-ліги України – Шахтар та Динамо. За даними CIES, футболісти "гірників" у середньому виступають за свою команду 4,21 роки. Слід зазначити, що середній показник по УПЛ – 2,24 роки. Таким чином Шахтар посів друге місце у рейтингу, поступившись лише московському ЦСКА.

Київське Динамо у рейтингу посідає 9-е місце. У чемпіонів України гравці затримуються в середньому на 3,45 роки.

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Ще одна українська команда Минай потрапила на другий рядок антирейтингу. У середньому футболісти закарпатської команди затримуються у клубі на 1.17 роки.

Також аналітики CIES опублікували рейтинги "наймолодших" і "вікових" команд Європи. Цікаво, що в обидва рейтинги потрапили українські клуби.

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Маріуполь очолив рейтинг наймолодших клубів, з урахуванням середнього показника з УПЛ. Середній вік команди Остапа Маркевича – 21.29 років.

А рівненський Верес потрапив на друге місце найстаріших команд. Середній вік футболістів новачка УПЛ становить 28,63 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що згідно рейтингу центру CIES Академія Шахтаря посіла друге місце у Європі, поступаючись лише футбольній школі Аякса.

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
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