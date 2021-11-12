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Франция --
Казахстан --
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Босния и Герцеговина --
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Черноморец --
Динамо --
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Александрия --
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Ворскла --
Мариуполь --
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Десна --
Колос --
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Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Барселона --
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Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Шахтер попал в ТОП-10 самых стабильных команд Европы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 ноября, 19:41
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Международный центр спортивных исследований футбола опубликовал рейтинг команд Европы с самым стабильным составом
Шахтер Донецк и Минай попали в рейтинг статистики CIES
Шахтер Донецк и Минай попали в рейтинг статистики CIES / Фото: Коллаж: Сегодня

Аналитики центра CIES посчитали сколько в среднем футболисты выступают в основном составе своего клуба, учитывая средний показатель по лиге..

Читайте также: "Украинские футболисты сильнее": Милевский сравнил сборные Украины и России

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В топ-10 рейтинга самых стабильных составов попали два представителя Премьер-лиги Украины – Шахтер и Динамо. Согласно данным CIES, футболисты "горняков" в среднем выступают за свою команду 4,21 года. Нужно отметить, что средний показатель по УПЛ – 2,24 года. Таким образом Шахтер занял второе место в рейтинге, уступив лишь московскому ЦСКА.

Киевское Динамо в рейтинге занимает 9-е место. У чемпионов Украины игроки задерживаются в среднем на 3,45 года.

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Еще одна украинская команда Минай попала на вторую строчку антирейтинга. В среднем футболисты закарпатской команды задерживаются в клубе на 1.17 года.

Также аналитики CIES опубликовали рейтинги самых "молодых" и "возрастных" команд Европы. Интересно, что в оба рейтинга попали украинские клубы.

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Мариуполь возглавил рейтинг самых молодых клубов, с учетом среднего показателя по УПЛ. Средний возраст команды Остапа Маркевича – 21.29 лет.

А ровенский Верес попал на второе место самых "старых" команд. Средний возраст футболистов новичка УПЛ составляет 28.63 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что согласно рейтинга центра CIES Академия Шахтера заняла второе место в Европе, уступая лишь футбольной школе Аякса.

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Г
О
1
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14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
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