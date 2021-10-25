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Академия Шахтера – вторая в Европе, выше только Аякс

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 октября, 15:55
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Согласно рейтинга CIES Football Observatory 2021, донецкий клуб воспитал 75 футболистов, выступающих в 31 высшем дивизионе стран-членов УЕФА
Академия Шахтера - вторая в Европе
Академия Шахтера - вторая в Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По этому показателю Академия Шахтера уступает только футбольной школе Аякса, которая подготовила 81 футболиста, но опережает такие топ-клубы как Реал, Барселона, Спортинг, сообщает сайт football-observatory.com.

Есть в топ-100 футбольных школ и другие украинские клубы. Киевское Динамо занимает в рейтинге четвертое место, число их воспитанников выступающих в элите стран-членов УЕФА равно 70.

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Школа Днепра расположилась на 62-й строчке рейтинга, у нее 27 воспитанников. А 72-е место занимают львовские Карпаты, у них 25 воспитанников.

Отметим, что Академия ФК Шахтер основана в 2000 году.

С момента начала работы число выпускников превысило 500. За последние пять лет игроками основного состава дончан стали Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Виктор Коваленко, Максим Малышев и Богдан Бутко.

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Также в первой команде дебютировали Никита Шевченко, Александр Зубков, Андрей Борячук, Сергей Болбат, Вячеслав Танковский, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Сергей Гринь, Андрей Тотовицкий, Игорь Кирюханцев, Александр Пихаленок и другие.

Наивысшим командным достижением является выход "горняков" U19 в финал Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2014/15.

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Рейтинг CIES Football Observatory 2021

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