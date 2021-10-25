Академія Шахтаря – друга в Європі, вище тільки Аякс

Згідно з рейтингом CIES Football Observatory 2021, донецький клуб виховав 75 футболістів, які виступають в 31 вищому дивізіоні країн-членів УЄФА

Академія Шахтаря - друга в Європі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

За цим показником Академія Шахтаря поступається тільки футбольній школі Аякса, яка підготувала 81 футболіста, але випереджає такі топ-клуби як Реал, Барселона, Спортинг, повідомляє сайт football-observatory.com.

Є в топ-100 футбольних шкіл і інші українські клуби. Київське Динамо займає в рейтингу четверте місце, число їх вихованців, що виступають в еліті країн-членів УЄФА дорівнює 70.

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Школа Дніпра розташувалася на 62-му рядку рейтингу, у неї 27 вихованців. А 72-е місце займають львівські Карпати, у них 25 вихованців.

Відмітимо, що Академія ФК Шахтар заснована в 2000 році.

З моменту початку роботи число випускників перевищило 500. За останні п'ять років гравцями основного складу донеччан стали Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Віктор Коваленко, Максим Малишев та Богдан Бутко.

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Також в першій команді дебютували Микита Шевченко, Олександр Зубков, Андрій Борячук, Сергій Болбат, В'ячеслав Танковський, Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Сергій Гринь, Андрій Тотовицький, Ігор Кирюханцев, Олександр Піхальонок та інші.

Найвищим командним досягненням є вихід "гірників" U19 у фінал Юнацької ліги УЄФА в сезоні 2014/15.

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Рейтинг CIES Football Observatory 2021