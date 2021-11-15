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27 листопада 00:00
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Ворскла --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Україна проти Роналду? Хто стане нашим суперником у плей-офф ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 листопада, 12:17
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Якщо збірна України проб'ється у стикові матчі ЧС-2022, то буде серед несіяних команд і півфінальний матч зіграє у гостях.
Україна перемагала Португалію у відборі на Євро-2020
Україна перемагала Португалію у відборі на Євро-2020 / Фото: Reuters

Завтра збірна України може вийти у стикові матчі чемпіонату світу з футболу. Для цього нашій команді потрібно обіграти Боснію та сподіватися, що Фінляндія не виграє у Франції.

Читайте також: Поки що без України: Всі учасники ЧС-2022

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Що далі?

Допустимо, все складеться на нашу користь. Тоді Україна вийде до плей-офф турніру, який складатиметься з двох матчів – півфіналу та фіналу. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

12 збірних поділять на сіяних (півфінал точно проведуть вдома) та несіяних залежно від результатів відбірного циклу.

Максимально наша команда може набрати 12 очок, а це означає, що ми точно не потрапимо до числа сіяних і можемо зустрітися з Португалією на чолі з Кріштіану Роналду.

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Рейтинг учасників стикового турніру ЧС-2022 (на 15 листопада):

  • Португалія (друга у групі) – 17 очок
  • Росія (друга у групі) – 16 очок
  • Швейцарія (може випередити Італію у групі) – 15 очок
  • Швеція (друга у групі) – 15 очок
  • Польща (може випередити Англію у групі, якщо та програє Сан-Марино) – 14 очок
  • Уельс (може поступитися другим місцем Чехії, але тоді потрапить у стики через Лігу націй) – 14 очок

  • Шотландія (друга у групі) – 14 очок
  • Північна Македонія (друга у групі) – 12 очок
  • Туреччина (може випередити Нідерланди у групі або пропустити Норвегію) – 12 очок
  • Фінляндія (може поступитися другим місцем Україні) – 11 очок
  • Австрія – через Лігу націй
  • Чехія (якщо не обжене Уельс у групі) – через Лігу націй

Півфінали призначені на 24-25 березня, а фінали – на 28-29 березня.

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