Яке полегшення для України! Боснія залишилася без суперзабивали

Проти України 16 листопада точно не зіграє найкращий бомбардир збірної Боснії Едін Джеко – а на його рахунку 60 голів у 118 іграх за національну команду

Едін Джеко / Фото: Getty Images

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пропустить заключний матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти України у вівторок, 16 листопада

Перша причина – 35-річний нападник Інтера не відновився повністю від травми.

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Друга – програвши у суботу Фінляндії 1:3, Боснія достроково втратила шанси на плей-оф. Якби вона їх зберігала, Джеко міг би вийти проти України навіть не зовсім здоровим.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Боснії та Герцеговини, Джеко повернеться до розташування Інтера.

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"Нам усім було кепсько після поразки від Фінляндії, але ми швидко вчимося на невдачах. Сподіваюся, ми не повторимо подібних помилок у майбутньому", – каже Джеко.

Джеко в жовтневому матчі проти України / Фото: Федерація футболу Боснії і Герцеговини

Відсутність у складі Боснії Джеко полегшує завдання збірній України. Проте, нагадаємо, 16 листопада нашим футболістам потрібно не лише самим обіграти в гостях боснійців, але й сподіватися, що у паралельній зустрічі Фінляндія вдома не здолає Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022.

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