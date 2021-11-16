Босния – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора ЧМ-2022

Решающий для нашей сборной поединок в Зенице начнется во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Он будет показан по ТВ и в интернете

Украине нужно побеждать Боснию и надеяться на помощь Франции / Фото: Getty Images

Сегодня день истины для сборной Украины. Ей обязательно нужно победить на выезде Боснию и Герцеговину, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф за попадание на ЧМ-2022. Онлайн Босния – Украина доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОСНИЯ – УКРАИНА

В прямом эфире матч сборных Боснии и Герцеговины и Украины в Зенице во вторник, 16 ноября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1".

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Напомним, в октябре Украина и Босния разошлись во Львове миром 1:1.

КАК НАМ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины, уже потерявшей шансы пробиться на мундиаль.

уже потерявшей шансы пробиться на мундиаль. Также нужно, чтобы финны в параллельной встрече в Хельсинки проиграли Франции, уже гарантировавшей себе путевку на ЧМ, или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни одолела боснийцев.

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Отметим, что Босния потеряла шансы попасть на мундиаль после того, как в субботу на своем поле проиграла Финляндии 1:3.

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После поражения от финнов лагерь сборной Боснии покинул ее травмированный лидер Эдин Джеко. Если бы боснийцы сохраняли шансы попасть на ЧМ, он мог бы сыграть против Украины, даже будучи не полностью здоровым.

Эдин Джеко / Фото: Getty Images

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Кадровую обойму сборной Украины Transfermarkt оценивает в 188 млн евро – наша команда более чем в два раза дороже команды Боснии и Герцеговины (80 млн евро).

БОСНИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка в Зенице во вторник, 16 ноября, аналитики букмекерских контор называют Украину. На ее победу установлен коэффициент 1.81, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 4.65. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

Выигрыш Боснии и Герцеговины – 21%

Ничья – 26%

Выигрыш Украины – 53%

Наиболее вероятный счет – 0:1

Тренировки украинцев и боснийцев перед игрой

ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В борьбе за вторую строчку в группе аналитики отдают предпочтение Финляндии. Коэффициент на ее выход в плей-офф равен 1.65 (вероятность – 57%), а на выход в плей-офф сборной Украины – 2.15 (43%).

Сборная Финляндии / Фото: Reuters

Напомним, что ранее на Евро-2020 также сложилась ситуация, когда судьба выхода Украины в 1/8 финала зависела от результатов других матчей. Мы тогда сумели выйти из группы благодаря шведам – нам было необходимо, чтобы скандинавы не проиграли полякам, но шведы даже выиграли 3:2.

Смотрите, как перед Боснией Украина сыграла 1:1 в товарняке с Болгарией